أخبار عاجلة

"الصحة" تستعرض مستجدات اللقاحات في السعودية ومأمونيتها بعد استخدامها -
وزير "البلديات" يزور الطائف ويضع حجر الأساس لمشروع تطوير حديقة الملك فهد -
في غياب "جيوفينكو".. الهلال يواجه الوحدة من أجل إحكام القبضة على الصدارة -
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا -
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟ -
صهر الرئيس اللبناني يطلق تيارًا سياسيًا معارضًا لمواجهة "فساد السلطة" -
"الزراعة": قوافل لفحص وعلاج 3500 رأس ماشية مجانًا في أسوان -
​"بابي مفتوح على طول".. البابا تواضروس يكشف أصعب لحظاته منذ توليه منصب البطريرك -
جدة.. "ظاهرة تلقي المركبات" قبل دخولها المعارض تزعج مرتاديها ومطالبات بإيقافها -
يتقدمهم "فهد بن جلوي" .. فريق ملف الرياض 2030 يصل إلى مسقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مبتعثو جامعة كونكورديا يطلقون مبادرة تطوعية بولاية  مينيسوتا

Print
بالفيديو.. مبتعثو جامعة كونكورديا يطلقون مبادرة تطوعية بولاية  مينيسوتا .. مبتعثو جامعة كونكورديا يطلقون مبادرة تطوعية بولاية  مينيسوتا
أطلقتها أسرة النادي السعودي بالجامعة لمساعدة المشردين الذين يعيشون بلا مأوى

بالفيديو.. مبتعثو جامعة كونكورديا يطلقون مبادرة تطوعية بولاية  مينيسوتا

أطلقت أسرة النادي السعودي بجامعة كونكورديا في مدينة سانتبول بولاية مينيسوتا الأمريكية مبادرة تطوعية، عبارة عن توزيع هدايا على بعض المشردين بالمدينة، وذلك تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

وانطلقت المبادرة تحت شعار "Share the Warmth" تزامنًا مع فصل الشتاء، وتعزيزًا لثقافة المجتمع السعودي للعمل الإنساني.

وقد تم توزيع ما يقارب ثلاثين هدية على المشردين، كل هدية تحتوي على "بطانية، قلافز، جراب، بروتين بار، فرشاة ومعجون أسنان، شامبو، موس حلاقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

بالفيديو .. مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من شركة "سينوفارم" الصينية

بالفيديو .. مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من شركة "سينوفارم" الصينية

بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

بالفيديو .. لماذا دار قتال عنيف بين نمرة وابنتها على شجرة زواج؟

شبكة عيون الإخبارية