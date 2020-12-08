بالفيديو.. خروج ألسنة لهب من باطن الأرض في مصر يثير الرعب.. ما السبب؟

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أثارت تخوف السكان من اندلاع بركان

أثار مقطع فيديو لخروج ألسنة لهب من باطن الأرض في إحدى قرى محافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر الكثير من التساؤلات حول الظاهرة الغربية التي أثارت رعب السكان المحليين، ودفعتهم إلى التساؤل عن السبب وراء ذلك.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول خروج نيران زرقاء وحمراء من باطن الأرض، فيما أبدى سكان المحافظة المصرية قلقهم من أن تكون الظاهرة تمهيدًا لاندلاع بركان كان خامدًا.

سبب الظاهرة الغريبة

وعلى الفور سارعت السلطات المحلية إلى إرسال بعثة علمية للمنطقة التي شهدت الظاهرة الغربية للكشف عن أسرارها، ودراسة مسبباتها، لتكشف البعثة أن سبب الظاهرة وجود انبعاثات غازية مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال، والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وطمأن محافظ الإقليم، محمد الزملوط، في بيان صحفي السكان المحليين بعدم خطورة الظاهرة، أو ما يثير القلق، لافتًا إلى عدم وجود أي شواهد لتدفقات بركانية بالمنطقة، وأن الاشتعال يحدث بالقرب من سطح الأرض.

من جهة أخرى، أرجع محمد ثروت هيكل، أستاذ الجيولوجيا بجامعة طنطا، السبب في هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بظاهرة "الينابيع الحارة"، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعند ضعفها تنطلق هذه المياه الحارة على سطح الأرض، أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة بيتومينية تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن هذه الظاهرة قديمة منذ آلاف السنوات، وتحدث في مناطق ودول كثيرة من العالم، منها الهند، تركيا، مصر، والصين.