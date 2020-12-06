أخبار عاجلة

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً -
صرف أكثر من 24 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" في جازان -
الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة -
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور -
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة -
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة -
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة" -
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير -
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم -
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حركية" تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

Print

شاركت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة الذي نظمته إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الرياضة في حياة مول الرياض، خلال الفترة من 3 - 5 من شهر ديسمبر الحالي.

وتضمنت مشاركة حركية ركنًا تعريفيًا يحتوي على "بروشورات" ورسائل الجمعية والبرامج التي تقدمها لذوي الإعاقة الحركية، من ضمنها صيانة الكراسي المتحركة، والزواج والمساعدة على الإنجاب والإسكان والمبادرات التي قدمتها للمستفيدين، والبرامج الخدمية الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية كالأضاحي والسلة الرمضانية، وكسوة الشتاء، سداد إيجارات المنازل وغيرها.

كما اطلع الجمهور على الكراسي المتحركة، وأهميتها في حياة المعاق، وتعرفوا على كيفية عملها من خلال الصعود والجلوس وأخذ وضعية المعاق، وأشادوا بدور الجمعية في توفير الكراسي المتحركة للمستفيدين، لكونها وسيلة تنقل فاعلة في حياة ذوي الإعاقة لتجاوز كل العقبات ولسهولة استخدامها.

تخلل المشاركة استعراض عددٍ من ذوي الإعاقة الحركية لمواهبهم وإبداعاتهم وهواياتهم كألعاب الخفة، وعروض الكرسي المتحرك، والأغاني الوطنية والقصائد الشعرية، والأهازيج الشعبية والأعمال اليدوية. ولاقت إبداعات ذوي الإعاقة استحسان وإعجاب الحضور.

وتفاعلاً مع اليوم العالمي للإعاقة؛ فقد بادرت الجمعية بمشاركة سيارة الورشة المتنقلة لصيانة الكراسي المتحركة (مجانًا) لمدة يومين متتاليين في حياة مول والعثيم مول.

وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية حركية، المهندس ناصر بن محمد المطوع بدوره، الجهود التي تبذلها الرشيدة لدعم ذوي الإعاقة الحركية وكل المستفيدين من الجمعيات الخيرية، بما يحقق لهم الرفاهية والعيش الكريم وتحقيق تطلعاتهم وتفعيل الجانب الاجتماعي والإنساني الذي أكدته الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، واعتماد برامج وفعاليات رائدة لتحقيق ذلك الهدف السامي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف "المطوع" أن حركية تهدف من خلال مشاركتها في اليوم العالمي للإعاقة إلى نشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، والتذكير بقضيتهم الإنسانية وحقوقهم التي كفلتها لهم الدولة، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وتوعية المجتمع بأهمية مساندة ذوي الإعاقة، وتجسيد القيم الإنسانية، والتكاتف والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، من خلال التفاعل ودعم مشروعات الجمعية لخدمة فئة عزيزة في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

"التحالف" يعلن استيفاء ترتيبات تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.. توافُق على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيراً

عون يقترح توسّع الحكومة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الجديدة

عون يقترح توسّع الحكومة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الجديدة

مدبولى: الحكومة حريصة على إنجاح صندوق الاستثمار المصرى السعودى

مدبولى: الحكومة حريصة على إنجاح صندوق الاستثمار المصرى السعودى

الحكومة تكشف حقيقة وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى

الحكومة تكشف حقيقة وقف البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والشكاوى

شبكة عيون الإخبارية