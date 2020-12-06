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مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ينجح في إجراء 3 عمليات قلبية متقدمة

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مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ينجح في إجراء 3 عمليات قلبية متقدمة مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ينجح في إجراء 3 عمليات قلبية متقدمة
لأول مرة على مستوى المنطقة.. لمرضى يعانون انسدادات مزمنة في الشرايين

مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ينجح في إجراء 3 عمليات قلبية متقدمة

لأول مرة على مستوى المنطقة، أجرى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ثلاث عمليات قسطرة قلبية متقدمة لثلاثة مرضى كانوا يعانون بسبب انسدادات مزمنة في الشرايين بنسبة انسداد تام ١٠٠ ٪.

وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي بعد الكشف الطبي على المرضى وإجراء الفحوص اللازمة تبين وجود انسدادات تامة في الشرايين، حيث قام الفريق على الفور بإجراء عمليات قسطرة قلبية للمرضى وذلك بفتح الشرايين المتصلبة بالبالونات الشريانية، وتركيب دعامات تاجية ذكية متقدمة وتكللت ولله الحمد جميع العمليات بالنجاح.

وبيّنت صحة جازان أنه ولأول مرة على مستوى المنطقة يتم عمل مثل هذه العمليات، خصوصًا أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى خبرات بشرية عالية وإمكانات طبية متطورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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