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القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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