برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي وغيابه عن مباراة يوفنتوس

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قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأحد: إن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي تعرّض لإصابة عضلية جديدة، سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.

ولم يكشف برشلونة عن المدّة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلًا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 الليلة الماضية على أرض قادش.

وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوص التي خضع لها اليوم الأحد أن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية؛ ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرّر مشاركته بعد تقييم حالته".

وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث في دوري الأبطال.نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي