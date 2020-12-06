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"بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر

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"بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر "بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر
أكد أن شوط الإنتاج المحكّ الحقيقي للملّاك

قال المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين: إن وجود عشرة مهرجانات للإبل سيتيح فرصة كبيرة لمشاركة أكبر عدد من الملاك.

وأضاف: يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز الأقوى والأفضل، ومن المستحيل أن تكون هناك مجاملات، والقوي يثبت نفسه في الميدان من أجل الفوز.

وطالب بعدم الحكم على القرارات إلا بعد البحث والتقصي عنها؛ حيث تصدر بعد دراسة تستغرق شهورًا، وليس في ليلة وضحاها، قائلًا: مهرجان الملك عبد العزيز أعتبره مثل مركز معارض.

وقال: أي شخص يفوز بكأس النادي يملك أفضل مزرعة إنتاج في العالم، وشوط التلاد هو أحب الأشواط إلى قلبي، ولو أستطيع أن أشارك فيه لشاركت دون تردد.

وتابع: أتمنّى من جميع الملّاك مشاركتهم في شوط الإنتاج؛ لأنه المحك الحقيقي، وأعمل الآن على تقوية هذا الشوط.فهد بن حثلين مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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