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بالصور.. "تنمية بطحاء قريش" بمكة تفعل "اليوم العالمي للتطوع"

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تحت شعار "عطاء وطن".. بتكريم المتطوعين والمتطوعات

بالصور..

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش في مكة المكرمة، أمس السبت، فعالية بمناسبة "اليوم العالمي للتطوع 2020"، تحت شعار "عطاء وطن".

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة، وعمدة حي بطحاء قريش، وعدد من المهتمين بالعمل التطوعي والخيري في المنطقة، ومنسوبي الفرق التطوعية التابعة للجنة.

واشتملت الفعالية على عدد من الفقرات، بدأت بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية ببطحاء قريش الدكتور عصام الجفري، شكر فيها المتطوعين والمتطوعات على بذلهم وعطائهم خلال جائحة كورونا.

وأضاف: سنعمل باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا وتحقيق رؤية المملكة 2030، للوصول إلى مليون متطوع -بإذن الله- سائلًا الله للجميع الأجر والثواب.

عقب ذلك تم عرض الفرق التطوعية المتميزة والمبادرات المتميزة التي قدمها المتطوعون خلال جائحة كورونا.

كما شارك في الاحتفالية القسم النسائي والفرق التطوعية النسائية للجنة؛ حيث تم تكريم جميع المتطوعين والمتطوعات والفرق المتميزة بدروع تذكارية وهدايا قيمة.

وأوضح مدير لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش غزالي دحلان، أن هذه الاحتفالية تكريم لأبنائنا المتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون في تنمية الوطن بفكرهم وإبداعاتهم وخدمتهم للمجتمع.

وقال إن المملكة تعد أنموذجًا لعمل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين في كل المجالات، رافعًا شكره للرعاة المشاركة في الاحتفالية.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

لجنة التنمية الاجتماعية مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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