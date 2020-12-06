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تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها

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تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها
بعد استئصال كيس مزمن على البنكرياس

تدخل طبي ينهي معاناة طفلة مع الرجيع المتكرر بمستشفى أبها

تمكّن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعاني من ألم مزمن في البطن مع ترجيع متكرر ونزول في الوزن.

وقالت صحة عسير، بعد إجراء التشخيص الطبي: تبين وجود كيس مزمن على البنكرياس ناتج من التهابات متكررة ضاغط على المعدة وبقية أجزاء البطن.

وتم تنويم الطفلة وأجرى فريق جراحي عملية تصريف الكيس عن طريق المعدة بواسطة المنظار الجراحي، ثم متابعة حالة الطفلة لحين استقرار وضعها الصحي، وخروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.فريق طبي مستشفى أبها للولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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