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"تعليم الرياض" تطلق دورات تدريبية في التطوع للطلاب والطالبات

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احتفاءً باليوم العالمي.. وتفعيلاً لمنطلقات رؤية المملكة 2030

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، عدداً من الدورات التدريبية في مجال التطوع "عن بُعد"، والتي تنظمها إدارة النشاط الطلابي لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية.

وقال مدير الإعلام التربوي علي بن محمد الغامدي: إن هذه الأنشطة التدريبية في إطار مشاركة "تعليم الرياض" للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف السبت، 20 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 5 ديسمبر 2020م.

وتفعيلاً لمنطلقات رؤية المملكة 2030م، التي أكدت على العمل التطوعي وزيادة نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع بنهاية عام 2030م.

وقال "الغامدي": إنه ستقام اليوم الأحد، دورة بعنوان: "الإسعافات والتطوع"، لحميد المالكي، فيما تقام غدا الإثنين، دورة بعنوان: "حدد مجالك التطوعي"، لخالد الهدياني، مشيراً إلى أنه سيتم منح المتدربين شهادة حضور معتمدة.

يذكر أن إجمالي المتطوعين المسجلين رسمياً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية ومن الطلاب والطالبات، بلغ أكثر من 48 ألف متطوع ومتطوعة خلال العام الجاري 2020م.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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