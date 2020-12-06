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"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"

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"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا" "السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"
قال: قد تعود الحياة لطبيعتها أبريل المقبل

نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".

وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.

وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد لتوزيع اللقاح.رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي منصف السلاوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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