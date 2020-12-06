شرطة الرياض تطيح بمواطن تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات

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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض