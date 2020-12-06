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"تركي الفيصل" يشن هجوماً عنيفاً على "إسرائيل" في منتدى "حوار المنامة" الأمني

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"تركي الفيصل" يشن هجوماً عنيفاً على "إسرائيل" في منتدى "حوار المنامة" الأمني "تركي الفيصل" يشن هجوماً عنيفاً على "إسرائيل" في منتدى "حوار المنامة" الأمني
قال: إنها ترسل كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد

شن رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، هجوماً عنيفاً على "إسرائيل"، واتهمها بالنفاق، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية"
جاء ذلك في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد، حيث حدثت مشادة حادة بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي الذي شارك في الجلسة.
وقال الأمير تركي الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها.
واتهم الأمير الفيصل إسرائيل بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرًا من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".
ودعا الأمير تركي الفيصل إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.رئيس المخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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