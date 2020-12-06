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"ابن نحيت" لشؤون المراسم المكلف يستقبل سفير ليتوانيا

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نيابة عن وزير الخارجية

نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ليتوانيا المعين لدى المملكة إيدميناس باجدوناس.
وتسلم "ابن نحيت" خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب.

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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