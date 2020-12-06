"حدود جدة" يضبط 3 بنادق صيد بحوزة 4 مواطنين ومقيم هندي

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خالفوا أنظمة الصيد البحري.. تمت مصادرتها واستكمال الإجراءات

نجح رجال حرس الحدود بجدة، في ضبط 4 مواطنين ومقيم هندي خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بابحر شمال جدة عن وجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكد الغامدي استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة وحفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.حرس الحدود جدة