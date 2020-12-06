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5703 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بمكة

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للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين.. وضبط 1231 مخالفة

5703 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بمكة

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة 5703 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1231 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2640 جولة 657 مخالفة، والطائف 1008 جولات و352 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1604 جولات و173 مخالفة، والقنفذة 451 جولة و49 مخالفة .

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911".

5703 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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