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وكورونا.. حملة التطعيم انطلقت أمس واليوم أعلنوا عن 29 ألف إصابة جديدة

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روسيا وكورونا.. حملة التطعيم انطلقت أمس واليوم أعلنوا عن 29 ألف إصابة جديدة وكورونا.. حملة التطعيم انطلقت أمس واليوم أعلنوا عن 29 ألف إصابة جديدة
أكبر زيادة يومية.. أعراض الإصابة لم تظهر لدى 20.9% من المرضى الجدد

روسيا وكورونا.. حملة التطعيم انطلقت أمس واليوم أعلنوا عن 29 ألف إصابة جديدة

سجلت السلطات الصحية في لأول مرة، أكثر من 29 ألف إصابة بالوباء خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 29039 إصابة بالعدوى، مقابل 28782 إصابة في اليوم السابق (وهو ما كان أكبر زيادة يومية أيضًا)؛ مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.9% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7512 إصابة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3753 إصابة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 457 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 508 وفيات في اليوم السابق؛ فيما تَماثل 21342 مريضًا للشفاء.

ووفق "روسيا اليوم"، أصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و460770 إصابة مؤكدة؛ منها 43141 حالة وفاة و479891 حالة نشطة ومليون و937738 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 79.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (545 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال قرابة 534 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي كورونا بوتائر غير مسبوقة في الفترة الأخيرة؛ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، توجيهات بإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد العدوى اعتبارًا من أواخر الأسبوع القادم.

وانطلقت حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي بلقاح "سبوتنيك V" في موسكو أمس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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