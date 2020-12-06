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أبرزهم صفاء الهاشم.. خسارة جميع مرشحات الانتخابات البرلمانية الكويتية

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أبرزهم صفاء الهاشم.. خسارة جميع مرشحات الانتخابات البرلمانية الكويتية أبرزهم صفاء الهاشم.. خسارة جميع مرشحات الانتخابات البرلمانية الكويتية
الـ28 خسرن رغم أن الناخبات يمثلن 52% من إجمالي تعداد الناخبين

أبرزهم صفاء الهاشم.. خسارة جميع مرشحات الانتخابات البرلمانية الكويتية

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52% من إجمالي تعداد الناخبين.

وأبرزت النتائج ظاهرة لافتة، تمثلت في غياب الوجوه النسائية، بعد أن خسرت النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

وتشير النتائج إلى أن المعارضة قد كسبت مقاعد أكبر من المجلس السابق؛ علمًا بأن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار المستجد بمراكز الاقتراع.

ولم تُثنِ صرامة هذه الإجراءات والطقس الماطر، الناخبين عن المشاركة بكثافة في الاقتراع الذي حصصت له 5 مراكز حصريًّا للمصابين بالفيروس التاجي.

ووفق "سكاي نيوز" تَنافس 326 مرشحًا في الانتخابات؛ للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوًا.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات، أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتًا واحدًا عوضًا عن 4 كما كان في الماضي.

وتُعد هذه الانتخابات الثامنة عشرة في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعين أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة؛ على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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