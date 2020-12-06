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"المسند" عن "سقيا" في يومها الـ12: قد يكون الأخير وتزحزحت ناحية الشرق

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"المسند" عن "سقيا" في يومها الـ12: قد يكون الأخير وتزحزحت ناحية الشرق "المسند" عن "سقيا" في يومها الـ12: قد يكون الأخير وتزحزحت ناحية الشرق
توقع أجواء اليوم.. وقال: لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية حتى خمسة أيام قادمة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح شمالية شرقية باردة نوعًا ما في معظم المناطق، وفي #الشرقية قد تكون نشطة ومثيرة لبعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": اليوم 12 من الحالة المطرية #سقيا وقد يكون هو اليوم الأخير للحالة؛ حيث تزحزحت ناحية الشرق حيث #إيران، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) حتى خمسة أيام قادمة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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