أخبار عاجلة

اندلاع حريق في بئر نفطية بمنطقة أورينبورغ الروسية -
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال -
دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة -
سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية" -
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية -
هنا الشروط.. "دعوة" للمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في جائزة "ابتكر" -
"أمانة الجوف" تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء‎ -
لجنة مكافحة كورونا في البيت الأبيض: اللقاحات لن تخفف انتشار الوباء قبل الربيع -
مشروع الملك عبدالله يدرس إنتاج أحجام متنوعة من عبوات مياه زمزم -
18 مليون ريال تعويضات.. حساب المواطن يودع 1.8 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية

Print
صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية
ضِمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين

صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية

خصصت "صحة نجران" 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية؛ وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت "صحة نجران" أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًّا دقيقًا وعامًّا، تشمل تخصصات: (العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة).

وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء: (الحضن، وأبا السعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية)، وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

بينها مواجهة البايرن أو ليفربول.. ستة احتمالات لبرشلونة في قرعة دوري الأبطال

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

دراسة: هذه أفضل طريقة لتجنب عدوى كورونا داخل سيارة

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

سكان شمال "الخرمة" يعالجون ضَعف شبكات الاتصال بأجهزة "تقوية"

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

شبكة عيون الإخبارية