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إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبوابة التحلية بجدة بفرص استثمارية متنوعة

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إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبوابة التحلية بجدة بفرص استثمارية متنوعة إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبوابة التحلية بجدة بفرص استثمارية متنوعة
تبلغ مساحته قرابة 900 ألف متر والبيع والإفراغ عبر مزاد علني 21 ديسمبر

إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية لبوابة التحلية بجدة بفرص استثمارية متنوعة

أطلقت شركة إتقان العقارية، اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020م، الحملة التسويقية لمخطط "بوابة التحلية" بمدينة جدة الذي تملكه وطورته شركة سندس العقارية على مساحة تقدر بـ (875,289,38) متراً مربعاً بحي الواحة على تقاطع طريق الحرمين والتحلية، وتقدر قيمته السوقية بمليارين ونصف المليار ريال، ويعد من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز والحافل بعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

ويمتاز المشروع بقربه من محطة قطار الحرمين الذي يبعد عنها بـ 7 كيلو مترات، وجامعة الملك عبدالعزيز الذي تبعد عنه بـ 10 كيلو مترات، و11 كيلو متراً عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب ارتفاع المخطط بـ 55 متراً عن سطح البحر، ما يجعله يحظى بمناخ متميز بخلاف المخططات القريبة من البحر.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية: عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أكد أن مخطط "بوابة التحلية" من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة بقلب مدينة جدة يأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسة إضافة مهمة لموقعه، ويضم (554) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسية تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) مربع يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحتها بين (1.150م) و(1.580م) مربع يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) مربع يمكن بناء عليها (6) أدوار.

يشار إلى أن تفاوت مساحات القطع العقارية بالمشروع تشكل واكتمال الخدمات العامة فيه من أربعة مساجد وأربع مدارس وأربع حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال فرصة مميزة أمام شرائح المستثمرين كافة.

وسيتم بيع القطع عبر مزاد علني سيقام في مدينة جدة يوم 6 جمادى الأولى الموافق 21 ديسمبر 2020 بقاعة بلاتسو وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي .

ودعت شركة إتقان العقارية الراغبين في المزايدة من المستثمرين، إلى زيارة مكتب المبيعات داخل المخطط، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.شركة إتقان العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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