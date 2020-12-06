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اليمنية: ميليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية

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الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية اليمنية: ميليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية
الإرياني: الميليشيا تعد صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات ضوءاً أخضر

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية

اتهمت اليمنية، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل مطار صنعاء إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء من "حزب الله" وإيران.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي نهاية الأسبوع الماضي يؤكّد استغلال ميليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء "حزب الله" وإيران وقاعدة لشن هجماتها الإرهابية.

وأضاف الإرياني، أن الانفجار يؤكّد استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث سبق أن انفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة انفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران جوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم أطفال‏.

وأكد المسؤول اليمني أن ميليشيا الحوثي تعد صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوءاً أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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