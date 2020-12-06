كم عمره؟.. شاهد أكبر لاعب بمنافسات بطولات البولينج يتلقى التكريم

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في بادرة جميلة وتحفيزية لعشاق اللعبة بالمملكة قام عليها "بدر آل الشيخ"

كرّم رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر بن عبدالله آل الشيخ، أمس، اللاعب محمد سند الغامدي (89 سنة) كأكبر لاعب يشارك في منافسات بطولات البولينج، في بادرة غير مستغربة لتحفيز فئة كبار السن بمملكتنا الغالية.

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وتعد رياضة البولينج إحدى الرياضات التي يستطيع جميع أفراد الأسرة ممارستها، وتلائم الأعمار كافة، كما تتميَّز بأنها تتطلَّب التوافق الذهني والجسدي، وتزرع روح التحدي.

وشهد الاتحاد السعودي للبولينج، منذ تعيين "بدر آل الشيخ" في 2017 رئيساً له بعد حصوله على أكثر من 30 ميدالية دولية حققها خلال مسيرته كمحترف لهذه الرياضة، ازدياداً في عدد الأعضاء وتطويراً ملموساً لبيئة البطولات الداخلية والخارجية، إلى جانب مشاركة الفريق النسائي وتأهيله للمنافسات المحلية والدولية.