أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير -
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب -
عبد الرحمن سعيد: مخرجتش من معسكر مباراة الزمالك خالص خلال 6 أيام.. وأفشة بيسمع الكلام بالحرف الواحد -
ملعب ONTime - د.عبد الرحمن سعيد: سافرت المغرب بالأكل.. ومفيش حاجة طلبتها في شغلي مع الأهلي إترفضت -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي -
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ"سبق": "توجيه الأمير "فهد" يجسد مدى الحرص

Print
أكدوا أنها جاءت في التوقيت المناسب لمواجهة التدني في درجات الحرارة بالمنطقة

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية، وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون لـ"سبق" أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقته الخاصة وكعادة سنوية في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة؛ وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

شبكة عيون الإخبارية