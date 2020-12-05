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فريق "إغاثي الملك سلمان" يختتم زيارته التفقدية لجنوب السودان

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المركز استهدف خلالها الوقوف على الاحتياجات الإنسانية ميدانيًّا

فريق

اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، زيارته لجمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية ميدانيًّا هناك.

وقام الفريق خلال الزيارة بجولة تفقدية جوية على عدد من المناطق السودانية المنكوبة؛ منها "بور- ويركوك - بايديت – جلي – بيول- مار - بالياو - ويرنيول - بانياقور – بوكتا – دوكبديت – شامبي"، التي غمرتها المياه بشكل كامل نتيجة للفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرًا.

وتم تقييم مدى تأثيرها على السكان بمشاركة عدد من المسؤولين من جمهورية جنوب السودان ممثلة في وزير المياه والبيئة، ووزير الرياضة والشباب، ومسؤول من وزارة الشؤون الإغاثية.

وفي السياق ذاته قام فريق المركز بالوقوف ميدانيًّا على مخيمات النازحين داخليًّا في منطقة منغلي التي نزح إليها أكثر من 80 ألف فرد من سكان المناطق المنكوبة، بمشاركة وزير الشؤون الإغاثية وعدد من المسؤولين من حكومة جنوب السودان.

واطلع الفريق عن قرب على احتياجات المتضررين في القطاعات الإغاثية الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في تفقد الاحتياجات الإنسانية في الدول المنكوبة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تلمس الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في جمهورية جنوب السودان.

فريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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