أخبار عاجلة

جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
جمهور التالتة - حوار خاص مع ك. ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق وحديث عن الموسم الجديد للدوري -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 9/12/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
لقاء خاص مع د. محمد وفائي ود. عبد الرحمن سعيد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بضيافة أحمد شوبير -
إجابات ك. ضياء السيد على "السبورة".. مش فاهم سبب تمسك الأهلي بـ "سيرينو" والشناوي الأفضل في الموسم -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي: مروان بقاله فترة كبيرة مصاب بالخشونة في ركبته وبيلعب وهو مصاب -
عبد الرحمن سعيد: مخرجتش من معسكر مباراة الزمالك خالص خلال 6 أيام.. وأفشة بيسمع الكلام بالحرف الواحد -
ملعب ONTime - د.عبد الرحمن سعيد: سافرت المغرب بالأكل.. ومفيش حاجة طلبتها في شغلي مع الأهلي إترفضت -
ملعب ONTime - د.محمد وفائي يكشف كواليس التجهيزات الطبية في معسكرات الأهلي -
طهران تدرج اسم السفير الأمريكي باليمن على قائمتها للعقوبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

Print
وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف
قال: الملك سلمان حريص على تكامل دول مجلس التعاون.. نسعى ونتقدم لحل الأزمة

وزير الخارجية عن قطر: هناك تقدم ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.وزير الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

ابتعدوا.. تحذير من "البيئة" لأصحاب المناحل والمواشي

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

"هجمات شخصية دنيئة".. نجل "بايدن" عن تحقيقات الضرائب: أنا مستهدف

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

في حصيلة هي الأعلى منذ إبريل.. 3 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

صور وانفجار وجبال.. منشأة نووية إيرانية تحت الأرض بإفادة "نيويورك تايمز"

شبكة عيون الإخبارية