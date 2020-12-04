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خلفًا لرئيس الاتحاد الإماراتي.. فهد بن جلوي رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لـ"الترايثلون"

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خلفًا لرئيس الاتحاد الإماراتي.. فهد بن جلوي رئيسًا لاتحاد غرب آسيا لـ

زكّت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للسباق الثلاثي "الترايثلون" الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للعبة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم عبر الاتصال المرئي. وقد جاءت التزكية للدورة القادمة خلفًا لرئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون خالد الفهيم.

وتقدَّم الأمير فهد بن جلوي بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية باتحاد الترايثلون لدول غرب آسيا على ثقتهم الغالية، مؤكدًا أن ذلك يُحمِّله مسؤولية كبيرة لخدمة الترايثلون على مستوى دول غرب آسيا، التي تتمتع بحاضنة شعبية كبيرة، ستمكِّنهم من زيادة عدد البرامج والمبادرات التي يجب تقديمها لمحبي هذه الرياضة.

وثمّن الأمير فهد بن جلوي لرئيس الاتحاد الإماراتي للترايثلون جهوده الكبيرة، وما قدمه خلال مدة رئاسته السابقة من أعمال مميزة، أسهمت بشكل كبير في ازدهار اتحاد غرب آسيا. معربًا عن تطلعه للعمل عن قرب من أجل الاستفادة من خبراته خلال مدة رئاسته الاتحاد.

وعبَّر الأمير فهد بن جلوي عن شكره وامتنانه للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نظير دعمه غير المحدود لتمكين القيادات السعودية من تولي المناصب المهمة في جميع الاتحادات الرياضية القارية والدولية؛ وهو ما أثمر حضورًا سعوديًّا غير مسبوق في عدد من المنظمات الرياضية، وآخرها في رياضة الترايثلون.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للترايثلون قد اعتُمدت عضويته دوليًّا بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الدولي للترايثلون مؤخرًا.

اتحاد غرب آسيا للترايثلون الأمير فهد بن جلوي اتحاد غرب آسيا للسباق الثلاثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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