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محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

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ينظِّمه مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة.. ويستمر ٥ أيام بأنشطة متنوعة

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

دشَّن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم الجمعة البرنامج الشبابي الرياضي الذي ينظمه مكتب وزارة الرياضة بالزلفي بمجمع التعليم الرياضي، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة محمد بن عبدالله النافع، وعدد من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية.

وتفصيلاً، ثمَّن مدير مكتب وزارة الرياضة محمد النافع خلال كلمته ما تقدِّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للشباب والرياضة من دعم ورعاية ومتابعة، جعلت الشباب من أهم اهتماماتها؛ فهم عماد المستقبل.. معددًا أبرز برامج ومشاريع وزارة الرياضة لتنمية الشباب رياضيًّا واجتماعيًّا.

وأكد "النافع" أن البرنامج الشبابي يهدف إلى تطوير وتعزيز الكثير من المفاهيم لدى شباب وشابات المحافظة بإدارة فريق عمل مختص بهذا الشأن، معربًا عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على دعمه لمكتب الرياضة وأنشطته وبرامجه.

بعد ذلك تجوَّل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي داخل أرجاء المعرض المصاحب للبرنامج مستمعًا لشرح وافٍ عن أجنحته وأركانه، والجهات المشاركة، ثم كرّم المحافظ الجهات الحكومية والجمعيات التطوعية المشاركة في البرنامج الذي تمتد فعالياته على مدار خمسة أيام، يتخللها العديد من الفعاليات من مسرح للطفل، ومسابقات، وألعاب، وفقرات لممارسي الدراجات الهوائية وتسلق الجبال (هايكنق جبل طويق)، ومعرض للخط العربي.

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

محافظ الزلفي يدشِّن البرنامج الشبابي الرياضي والمعرض المصاحب له

الزلفي محافظ الزلفي وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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