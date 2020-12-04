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بمشاركة 7 فرق فقط.. النصر يفقد فرصة المشاركة في

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بمشاركة 7 فرق فقط.. النصر يفقد فرصة المشاركة في كأس العالم بمشاركة 7 فرق فقط.. النصر يفقد فرصة المشاركة في
تُقام في نهاية عام 2021 في اليابان

بمشاركة 7 فرق فقط.. النصر يفقد فرصة المشاركة في كأس العالم

فقد النصر فرصة المشاركة في بطولة للأندية بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة إقامة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان بمشاركة 7 فرق فقط بالنظام القديم بدلاً من 24 فريقًا.

وأكد الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن البطولة الخاصة بكأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام في نهاية عام 2021 في اليابان، بمشاركة 7 فرق فقط؛ وبالتالي فقد النصر رسميًّا فرصة المشاركة في مونديال الأندية 2021؛ إذ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد خصص ثلاثة مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا، هي لـ: المستضيف، بطل الغرب، بطل الشرق. ويلعب الثالث في الملحق مع بطل أوقيانوسيا التي خصص لها نصف مقعد، إضافة إلى ممثل الصين البلد المستضيف.

وكان النصر قد ودّع البطولة القارية من نصف النهائي بعد خسارته أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3-5.

وأصبح من المقرر لعب البطولة في نهاية عام 2021 باليابان مع مشاركة 7 فرق فقط مثل النظام السابق؛ لتعارض إقامتها في الصيف مع بطولات أخرى دولية وقارية، ستُلعب في الفترة نفسها.كأس العالم للأندية النصر الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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