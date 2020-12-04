أخبار عاجلة

120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة -
بمناسبة اليوم العالمي.. فعاليات تطوعية بمركز النشاط الاجتماعي بـ"مدرقة" رجال ألمع -
"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية -
شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة -
مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية -
الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل -
متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة -
"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية -
120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نقل أفراد الأسرة التي تعاني السمنة المفرطة إلى الرياض للبدء في العلاج

Print
نقل أفراد الأسرة التي تعاني السمنة المفرطة إلى الرياض للبدء في العلاج نقل أفراد الأسرة التي تعاني السمنة المفرطة إلى الرياض للبدء في العلاج
البروفيسور "القحطاني" لـ"سبق": ستكون هناك خطة علاجية لكل فرد

نقل أفراد الأسرة التي تعاني السمنة المفرطة إلى الرياض للبدء في العلاج

كشف البروفيسور عائض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أن أفراد الأسرة التي تعاني من السمنة المفرطة، والقاطنة في إحدى قرى جازان، والتي تناولت مواقع التواصل الاجتماعي قضيتهم، ستصل يوم الأحد إلى العاصمة الرياض؛ للبدء في وضع خطة علاجية لإنقاص الوزن حتى يعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وقال "القحطاني" لـ"سبق": "الخطة العلاجية ستكون منفردة حسب الحالة الصحية والأمراض المصاحبة للسمنة لدى كل فرد فيهم على حدة".

وأضاف: "من أهم أسباب السمنة لديهم هو استعداد جيني وبيئي"، لافتاً إلى أنه إذا كان الوالدان مصابين بالسمنة، فإن 80% من أبنائهما سيصابون بالسمنة أيضاً، وإن كان أحد الوالدين فقط تقل النسبة إلى 40%.

وجاء تفاعل البروفيسور عائض القحطاني بعد نشر مقطع عن معاناة العائلة المكونة من ثلاثة أفراد، أخ وأختان جميعهم يعانون من السمنة المفرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لقي تفاعلاً وتعاطفاً كبيراً من قبل رواد تلك المنصات. وبلغ وزن الابن 156 كيلوغراماً، بينما شقيقتاه إحداهما 181 والأخرى 226 إذ إنها لا تستطيع المشي إلا بصعوبة، ويصيبها إغماء وهبوط في السكر نتيجة لذلك.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد كشفت في وقت سابق عن نسبة السمنة في المملكة، حيث أوضحت بأنها وصلت إلى 59.4% من عمر 15 فما فوق لكل من الرجال والنساء، وبينت أن 30.7% يعانون من الوزن الزائد، في حين أن 28.7% يعانون من مشكلة السمنة.

وأكدت الهيئة، أن 9.3% من نسبة المصابين بالسمنة هم في فئة المدارس، و6% من نسبة المصابين بالسمنة كانت بين لدى من هم دون عمر المدرسة.

وأفادت الهيئة أن خطر انتشار السمنة في المملكة ينبع من المخاطر الصحية المرتبطة به، والتي تتمثل في الإصابة بمرض السكري وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وزيادة فرص الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.علاج السمنة أمراض السمنة جراحة السمنة والبدانة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف

بالفيديو.. موظف في دار الإفتاء في داغستان ينقذ فتاة من الاختطاف

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

فيديو غريب.. شاهد ما حدث لرجل لحظة إعطائه حقنة

شبكة عيون الإخبارية