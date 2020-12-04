أخبار عاجلة

120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة -
بمناسبة اليوم العالمي.. فعاليات تطوعية بمركز النشاط الاجتماعي بـ"مدرقة" رجال ألمع -
"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية -
شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة -
مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية -
الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل -
متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة -
"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية -
120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة عسير تُطلق 4 مبادرات بمراكز التسوق والحدائق والمتنزهات

Print
بمناسبة يوم التطوع العالمي.. وتضافر الجهود مع شباب وشابات المجتمع

أمانة عسير تُطلق 4 مبادرات بمراكز التسوق والحدائق والمتنزهات

تستعد أمانة منطقة عسير لإطلاق أربع مبادرات يوم غد السبت بمناسبة يوم التطوع العالمي؛ حيث سخرت كافة طاقاتها لتفعيل عددٍ من المبادرات؛ ومنها: "لسلامتنا نلتزم"، ومبادرة "عسير كذا أجمل"، ومبادرة "عسير مسؤوليتي"، "وعلشان أحب ".

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستعد لتفعيل هذه المبادرات بعد تخصيصها إدارة مستقلة لتنفيذ هذه المبادرات وتفعيل العمل التطوعي الذي يخدم مجتمع منطقة عسير، مشيرًا إلى أن المبادرات الاجتماعية عبارة عن شراكة مجتمعية تحرص الأمانة على تفعيلها من خلال الاستمرارية في خلق العديد من المبادرات التي تلبّي احتياجات منطقة عسير، مبينًا أن المبادرات تُقام في مراكز التسوق والحدائق والمتنزهات العامة بتضافر الجهود بين الأمانة وبين المتطوعين من شباب وشابات المجتمع.

وأضاف الدكتور الحميدي أن التجارب السابقة للأمانة في مثل هذه المبادرات المجتمعية لاقت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها الاجتماعي والقيام بالمبادرات التي تهمّ واقع المجتمع والفرد، سواء خلال فترة جائحة كورونا أو غيرها، مؤكدًا حرص الأمانة على تكوين قاعدة عريضة من شباب وشابات منطقة عسير يملكون التطلع والإرادة والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الأمانة والمجتمع في منطقة عسير في تعزيز الدور الاجتماعي.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تعمل جاهدةً في تكثيف جهودها المجتمعية لخدمة المجتمع من خلال خلق العديد من المبادرات بعد قراءة واقع المجتمع في المنطقة وتحديد الأولويات.

أمانة عسير تُطلق 4 مبادرات بمراكز التسوق والحدائق والمتنزهات

أمانة عسير يوم التطوع العالمي عسير اليوم العالمي للتطوع الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية"

انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية"

لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

لقاحات فيروس كورونا: كيف تعمل وما هي عوامل القوة والضعف في كل منها؟

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

"ترامب" يعلن إصابة محاميه الخاص بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية