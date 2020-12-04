أخبار عاجلة

120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
الطائف.. حملة على محال العطارة تضبط مواد ذات ادعاءات طبية مضللة -
بمناسبة اليوم العالمي.. فعاليات تطوعية بمركز النشاط الاجتماعي بـ"مدرقة" رجال ألمع -
"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية -
شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة -
مخاوف تتصاعد.. طلاب لجامعة جازان: أعيدوا النظر في الاختبارات الحضورية -
الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل -
متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة -
"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية -
120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحيفة برتغالية: "سانتوس" يرحِّب ببيع "لوكاس فيريسيمو" لـ"النصر" على حساب "بنفيكا"

Print
صحيفة برتغالية: "سانتوس" يرحِّب ببيع "لوكاس فيريسيمو" لـ"النصر" على حساب "بنفيكا" صحيفة برتغالية: "سانتوس" يرحِّب ببيع "لوكاس فيريسيمو" لـ"النصر" على حساب "بنفيكا"

صحيفة برتغالية:

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تنافس جدي بين ناديَيْ بنفيكا البرتغالي والنصر السعودي على ضم المدافع البرازيلي لوكاس فيريسيمو، مدافع نادي سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن عرض النادي البرتغالي أعلى في القيمة المادية من النصر؛ إذ يبلغ عرض بنفيكا نحو 6.5 مليون يورو، فيما يبلغ غرض النادي السعودي نحو 5.35 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، فإن عرض النصر أكثر فائدة لهم من عرض بنفيكا؛ إذ يقدم النادي البرتغالي الأموال على خمسة أقساط حتى عام 2025، فيما يقدم النصر عرضه على قسطين، الأول بعد التوقيع، والثاني نهاية يناير 2021.

وقالت صحف برازيلية في وقت سابق إن اللاعب يرفض الانتقال للنصر، ويفضل الرحيل لنادي بنفيكا، وإنه هدّد بمقاطعة تدريبات فريقه حال الإصرار على بيعه للنصر. ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي البرازيلي موقف اللاعب الخميس المقبل.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية"

انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "عشان أحب السعودية"

الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل

الصين تتهم: هذه الدول صدّرت "كورونا" إلينا.. ولدينا الدليل

متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة

متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة

"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية

"ميدوزا 10".. تفاصيل الانسحاب "المهين" لسفينة تركية أمام فرقاطة مصرية

شبكة عيون الإخبارية