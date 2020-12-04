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أمانة الطائف ترصد تجاوزات صحية عدة بالمخابز وأفران بيع "التميس"

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مواطنون طالبوا باستمرار تلك الحملات للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية

أمانة الطائف ترصد تجاوزات صحية عدة بالمخابز وأفران بيع

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "الإدارة العامة لصحة البيئة"، تجاوزات صحية خلال تنفيذها برنامجًا رقابيًّا مكثفًا، استهدف أنشطة المخابز وأفران بيع (التميس)؛ وذلك لتعزيز الرقابة على آليات العمل داخل هذه الأنشطة، ومتابعة تطبيق اللوائح البلدية، والتدابير الوقائية لمنع انتشار (كوفيد -19).

وفي التفاصيل، تابعت "سبق" مباركة الكثير من المواطنين خلال ردودهم على حساب أمانة الطائف بتويتر مثل هذه الجهود، متأملين استمرارها للقضاء على تلك التجاوزات من تلك المحال المعنية، في الوقت الذي طالبوا فيه بضرورة فرض الزي الخاص النظيف مع الكُم الطويل على عمال الأفران والمطاعم بشكل عام، وإقفال منطقة الصدر، وتغطية الرأس خشية تساقط الشعر.. مشيرين إلى أن بعضهم يفردون العجين على أذرعهم بدون أي غطاء أو عازل عن ذراع العامل.. وكذلك متابعة ما يُستخدم كمخدة لإدخال العجين بها لداخل الفرن؛ إذ تكون متسخة، ولا تصلح لذلك إطلاقًا.

أمانة الطائف ترصد تجاوزات صحية عدة بالمخابز وأفران بيع

أمانة الطائف ترصد تجاوزات صحية عدة بالمخابز وأفران بيع

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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