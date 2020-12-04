مدرب الهلال "رازفان": ثقتي في اللاعبين لا حدود لها.. لذا نحن نحقق الإنجازات

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بعد استعادة فريقه صدارة الدوري

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال الروماني "رازفان"، إنه جعل كل لاعب من لاعبي الفريق يشعر بأهميته في المنظومة، وهو ما جعل كافة اللاعبين يقدمون كل ما لديهم عندما تتاح لهم الفرصة.

وزاد "رازفان " بعد اللقاء الذي جمع فريقه بالفتح وكسبه بثلاثية إعادته للصدارة: "كل لاعب في المجموعة يشعر بالأهمية من المدرب، وتلقائياً يأخذ الثقة في نفسه، ويحرص على تقديم كل ما لديه عندما تتاح له الفرصة، وهذا هو السبب الرئيس في تحقيق الفريق للإنجازات والانتصارات المتتالية".

وأوضح الروماني أنه كان متوقعاً أن تكون مباراة الفتح صعبة جداً، وقال: "كنت أعرف أن الفتح سيبدأ المباراة بالضغط العالي، وكنا مستعدون لهذا الأمر، طريقة الفتح لم تجعلنا نلعب بأسلوبنا المعتاد، لكن مع مرور الوقت استطعنا الوصول إلى مرماهم".الهلال مدرب الهلال رازافان الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين