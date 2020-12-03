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بين المؤقت والمتوقع.. متى تعود الأمطار للرياض؟ هنا التفاصيل

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بين المؤقت والمتوقع.. متى تعود الأمطار للرياض؟ هنا التفاصيل بين المؤقت والمتوقع.. متى تعود الأمطار للرياض؟ هنا التفاصيل
فيما يسيطر طقس مستقر على أجواء العاصمة اليوم وغدًا

بين المؤقت والمتوقع.. متى تعود الأمطار للرياض؟ هنا التفاصيل

تشير آخر التوقعات الجوية إلى سيطرة طقس مستقر بشكل مؤقت على أجواء العاصمة الرياض يومي الخميس والجمعة؛ في حين يُتوقع أن تتجدد فرص الأمطار اعتبارًا من مساء وليل يوم السبت.

وتتأثر العاصمة الرياض اعتبارًا من مساء يوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع أن تتكاثر السحب الركامية مع ساعات مساء وليل يوم السبت، وأن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من المطر، تكون عشوائية الطابع وذات شدة متفاوتة.

ووفق تقرير نشره اليوم موقع "طقس العرب"؛ ففي نهار يوم الأحد تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار المتفرقة، وتقل كميات السحب تدريجيًّا، ليعود الطقس للاستقرار التام مع ساعات المساء والليل بمشيئة الله.التوقعات الجوية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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