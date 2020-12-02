مشاكل الإنترنت تدفع بعضو تدريس بأم القرى لزيادة ساعات الاختبار

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منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بُعد

قرّر عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، منح طلابه ساعة إضافية لأداء الاختبارات عن بعد، وتعويضهم بيوم آخر في حال كان الإنترنت ضعيفاً.

وتفصيلاً؛ أعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر هزازي في رسالة إلى طلابه أنه ‏ستكون فترة الاختبار النهائي ساعتين، وسيضيف ساعة أخرى لتكون مدة الاختبار ثلاث ساعات مراعاة لظروف النت وبطئه عند البعض.

وأشار إلى أنه من لم يستطع الاختبار بسبب الإنترنت فسيتاح له فرصة ثانية يوم آخر وفرصة أخيرة في يوم آخر أيضاً.جامعة أم القرى