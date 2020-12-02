تعرف على متطلبات دول العالم لاستقبال السعوديين بعد رفع قيود السفر

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تنقسم إلى ثلاثة أقسام

تسعى عدة دول في العالم لرفع الحجر تدريجياً، وسط بوادر انحسار الموجة الثانية لوباء كوفيد-19 وبالتوازي مع انخفاض حصيلة الوفيات اليومية في أوروبا، والولايات المتحدة نفسها في عزلة دبلوماسية نتيجة الأزمة الصحية.

أما على المستوى الأوروبي فقد انطلقت عملية رفع الحجر في بعض الدول مع الحرص على احترام الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي المطلوب.

وفي المملكة ينتظر الجميع قرارات رفع القيود على السفر للخارج والمنتظر إعلانها لاحقاً.

وتتنوع الدول في العالم التي رفعت الحظر وتتطلب تحليلاً صحياً قبل القدوم، ودول أخرى لا تطلب تحليلاً، ودول ثالثة تمنع القدوم، و"سبق" تنشر قائمةً الدول ومتطلباتها وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.

أولاً: الدول التي رفعت الحظر ويلزم لدخولها فحص مخبري (PCR)

- الولايات المتحدة

- دول الاتحاد الأوروبي

- تركيا

- أوكرانيا

- صربيا

- ألبانيا

- البوسنة

- كوسوفو

- مقدونيا

- مالطا

- قبرص

- مصر

- غانا

- المغرب

- كينيا

- السودان

- تنزانيا

- أوغندا

- زيمبابوي

- بوتسوانا

- البرازيل

- كولومبيا

- كوستاريكا

- كوبا

- الدومنيكان

- الإكوادور

- غواتيمالا

- هندوراس

- المالديف

- المكسيك

- بنما

- الأردن

- باكستان

- الهند

- الفلبين

ثانياً: الدول التي تطلب حجراً صحياً جزئياً وفحصاً مخبرياً:

- تايلند

- سنغافوره

- ماليزيا

- كرواتيا

- بيلاروسيا

- أيرلندا

- أوزباكستان

- الجبل الأسود

- موريشيوس

- سيشل

- كمبوديا

الدول التي يوجد لديها متطلبات الحجر الصحي الكامل عند الوصول:

- أنغولا



- زامبيا

- رواندا

- بوروندي

- الصينمنظمة الصحة العالمية منظمة السياحة العالمية