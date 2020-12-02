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تهالك الملعب الوحيد في "الداير".. ومطالبات بصيانته وإعادة تأهيله

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مخاوف من استمرار وضعه الحالي وتسببه في الإصابات لممارسي الرياضة

تهالك الملعب الوحيد في

طالَبَ شباب الداير، بلدية المحافظة بصيانة ملعبهم الوحيد، وإعادة تأهيل أرضيته وتشغيل إنارته، وإصلاحه، بعد أن أصبح متهالكًا.

وتفصيلًا، شكا شباب محافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، من شح الملاعب المهيأة ومواقع الترفيه للشباب في المحافظة؛ مؤكدين أن ملعبهم الوحيد أصبحت أرضيته متهالكة وإنارته ضعيفة.

وناشد "شباب الداير" ضرورة الإسراع بإصلاح أرضية الملعب، والتي أصبحت ممزقة وتحتاج إلى صيانة، وإصلاح محيط الملعب والإنارة؛ حتى يتمكنوا من ممارسة هوايتهم المفضلة؛ مُبدين مخاوفهم من تَسبب وضع الملعب الحالي في إصابات لا قدر الله.

تهالك الملعب الوحيد في

تهالك الملعب الوحيد في

تهالك الملعب الوحيد في

تهالك الملعب الوحيد في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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