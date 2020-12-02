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"أرامكو": عودة الأعمال بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
شرطة الشمالية: تحديد المسؤول عن التجمع المخالف بقاعة أفراح برفحاء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
الإثارة والندية تجمع الهلال والترجي.. والاتحاد يوقف انتصارات الأهلي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:38 مساءً
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 04:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
استمرار الجدل في فرنسا بشأن قانون الأمن الشامل وسط وعود بإعادة صياغة مادته الـ24
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 02 ديسمبر 2020 10:07 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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