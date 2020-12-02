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الصحة العالمية: الإصابات بكورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

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الصحة العالمية: الإصابات بكورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف الصحة العالمية: الإصابات بكورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف
سجلت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في العالم بنحو 4 ملايين الأسبوع الماضي

الصحة العالمية: الإصابات بكورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

سجّلت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل بقليل مما كان عليه في الأسبوع السابق له.

وأفادت المنظمة الدولية المختصة في الوقت ذاته، بأن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس زاد بنحو 70 ألفاً، وهو أعلى من المسجل في الأسبوع السابق.

ورصدت المنظمة تسجيل 3.935.330 حالة إصابة و69.916 حالة وفاة في الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر في جميع أنحاء العالم.

وسُجلت خلال الأيام السبعة السابقة لتلك الفترة، أي من 16 إلى 22 نوفمبر 4.060.891 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي و67.221 حالة وفاة.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية على أن معدل الإصابة في العالم لا يزال مرتفعاً، على الرغم من وجود انخفاض طفيف.

ووفق " اليوم" يتواصل في الوقت ذاته معدل الوفيات في الازدياد، وفيما لوحظ انخفاض في حالات الإصابة بأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال ثاني أكبر منطقة، بعد الأمريكتين في هذا الجانب، فقد ارتفع عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي في أوروبا بنسبة 5% مقارنة بالفترة من 16 إلى 22 نوفمبر، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 4%، وفي الأمريكتين بنسبة 2%.

وفي أوروبا، تم تسجيل أكثر من 1.57 مليون حالة إصابة جديدة، وأكثر من 35 ألف حالة وفاة خلال أسبوع.

وزاد عدد المصابين في الأمريكتين بأكثر من 1.65 مليون، وتُوفي أكثر من 22 ألف شخص.

كما أُصيب ما يزيد على 371 ألف شخص في جنوب شرق آسيا، وتجاوز عدد الوفيات في سبعة أيام هناك 4.8 ألف.

وفي الولايات المتحدة، زاد عدد المصابين بأكثر من 1.15 مليون، تليها الهند بأكثر من 297 ألف إصابة جديدة، فالبرازيل بأكثر من 218 ألفاً، ثم إيطاليا 184 ألفاً تقريباً، وروسيا بأكثر من 179 ألفاً، تليها بولندا بأكثر من 130 ألفاً، وألمانيا بأكثر من 124 ألفاً، وبريطانيا بأكثر من 111 ألفاً، وأوكرانيا بأكثر من 97 ألفاً، وأخيراً إيران بأكثر من 94 ألفاً.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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