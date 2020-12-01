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بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

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بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية
يركز على تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات

بينهم مسلم ..

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن يدرس ثلاثة قادة في مجال الصحة البيئية لترؤس وكالة البيت الأبيض، التي ستتولى زمام المبادرة في تنسيق الجهود لحماية المجتمعات المتضررة بشكل غير متناسب من التلوث.

وبينت المصادر أن فريق "بايدن" الانتقالي يدرس أسماء مصطفى سانتياغو علي، وسيسيليا مارتينيز، وبريندا مالوري لقيادة الوكالة، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير القائمة المختصرة لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة إلى تركيز إدارة "بايدن" المقبلة على السياسات البيئية، التي تهدف إلى ضمان تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات، التي عانت تاريخياً من وطأة التلوث الصناعي.

ومصطفى سانتياغو علي، هو نائب الرئيس للعدالة البيئية في الاتحاد الوطني للحياة البرية ومستشار أول سابق للعدالة البيئية في وكالة حماية البيئة.

و"مارتينيز"، هو مستشار لفريق "بايدن"، الذي يتولى عملية الانتقال، وهو رئيس مركز الأرض والطاقة والديمقراطية، وهي منظمة تقدم الأبحاث لمجموعات الإصحاح البيئي.

و"مالوري"، هو رئيس الشؤون التنظيمية في مركز قانون البيئة الجنوبي وعمل سابقًا كمستشار عام للوكالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية