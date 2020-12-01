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بسبب التغيرات الجوية.. "مرور الباحة" يغلق عقبة الأبناء

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حذر قائدي المركبات من الضباب الكثيف وتدني الرؤية

بسبب التغيرات الجوية..

أغلق "مرور الباحة" عقبة الأبناء التي تربط محافظة بلجرشي بمحافظة العرضيات احترازياً؛ لوجود سيول منقولة مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان مرور منطقة الباحة قد حذّر قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها من ضباب كثيف تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعا مدير إدارة "مرور الباحة" العقيد مسفر الثبيتي؛ قائدي المركبات بمختلف أنواعها، إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف.

وأكد أن رجال مرور المنطقة يوجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

مرور الباحة عقبة الأبناء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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