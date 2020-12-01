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"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"

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"هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية" "هيئة حقوق الإنسان" تناقش حصول الجنسين بإنصاف على تمويل "العقاري" و"بنك التنمية"
المجلس استعرض نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في "المحكمة الجزائية "

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان "عن بعد" الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد.

واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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