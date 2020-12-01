أخبار عاجلة

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" -
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم -
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي -
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء -
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات -
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 % -
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين -
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات -
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين -
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في "شوقية" مكة.. رفع مخلَّفات حراج المعيصم وإزالة مواقع بيع الأعلاف

Print
ضمن حملة نفذتها البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة

في

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الحملة الرقابية المكثفة على حراج المعيصم بمكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن رفع مُخلَّفات الباعة الجائلين والحد من ظاهرة التلوث البصري، وتوفير البيئة الصحية الملائمة.

من جانب آخر قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بإزالة الصناديق والعشش ومواقع بيع الأعلاف والحطب العشوائية الواقعة بحي الكعكية، وتم إلزام المخالفين بالنقل إلى المواقع المحددة لهم بالعكيشية.

وألزمت بلدية الشوقية شركات الخدمات برفع مخلفاتها وإزالة الصبات المهملة والمتهالكة من الأراضي التي تم الانتهاء الأعمال بها.

وأكَّدت وكالة البلديات حرص أمانة العاصمة المقدسة على تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام للأراضي الفضاء، والقضاء على ظاهرة انتشار الصبات المهملة في العديد منها، واستمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسة، والقضاء على الظواهر السلبية في العاصمة المقدسة.

ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

في

في

في

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي

شبكة عيون الإخبارية