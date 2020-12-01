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الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق "تعزيز الأمن الفكري"

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"العتيق" فصل خطر الجماعات المتطرفة وشبهاتهم والأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم

الشرقية.. الأمر بالمعروف تنفذ لقاء علميًّا حول طرق

نفّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لقاء علميًّا لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبي فرع المنطقة الشرقية، ألقاه فضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، عبر الاتصال المرئي بديوان الرئاسة العامة في الرياض.

وتحدث الشيخ العتيق عن مصادر وصفات الفرقة الناجية والفِرَق الهالكة؛ مستشهدًا بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك.

وفصّل فضيلته في بيان، خطر الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان الإرهابية، والرد على شبهاتهمً، وذكر الأدلة الشرعية المنافية لمعتقداتهم، وكلام أهل العلم المعتبرين في ذلك.

وتأتي هذه البرامج واللقاءات في تعزيز الأمن الفكري بين منسوبي فرع المنطقة الشرقية، والجهود المبذولة بإقامة الملتقيات والبرامج الدورية لأفراد المجتمع، في مجال تثقيف وتوعية المجتمع فكريًّا وتصحيح العقائد وبيان مخاطر الجماعات المنحرفة والحزبية.

وبيّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حفظه الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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