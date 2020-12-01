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لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة"
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"الذاير" تحافظ على صدارتها لمنافسات الجل للون المجاهيم
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"ناصر المحمد الصباح" يكشف تفاصيل جهود المصالحة الخليجية التي قادها أمير الكويت والرئيس الأمريكي
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر لـ9 مساء
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
ليلاً ونهاراً.. جهود مكافحة "غزو أسراب الجراد" تتواصل بالليث وتحذيرات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز يواصل خِدْماته للمستفيدين
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"العمرو": ترسيخ مفهوم العمل التطوعي يُوجد بيئة محفزة في شتى المجالات
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
شاهد.. احتفال "هلال أحمر الباحة" باليوم العالمي وتكريم متطوعين
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 03:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هنا جودة المصنفة الأولى عالميا في تنس الطاولة تحت 15 عاما تحلم بالأولمبياد
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 01:05 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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