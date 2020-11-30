"تطمن" في حفر الباطن.. أكثر من 23 ألف مستفيد منذ بدء العمل

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من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.. ومتاحة للجميع

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لـ 23,774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن حفر الباطن