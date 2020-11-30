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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:52 مساءً
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:52 مساءً
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا"
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين
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الجمعة 04 ديسمبر 2020 02:31 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تكريم الوفد الطبي الروسي في فلسطين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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