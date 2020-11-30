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تحذير.. حسابك على إنستجرام يتحكم فيه المعلنون

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تحذير.. حسابك على إنستجرام يتحكم فيه المعلنون تحذير.. حسابك على إنستجرام يتحكم فيه المعلنون
يشكل خطرًا كبيرًا على المستخدمين ويهدد خصوصيتهم

تحذير.. حسابك على إنستجرام يتحكم فيه المعلنون

أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيرًا من أن منصة التواصل المصور "إنستجرام"، باتت تتبع إجراء جديدًا يسمح للمعلنين بالتحكم في حسابات المستخدمين.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الإجراء الجديد يشكّل خطرًا كبيرًا على مستخدمي "إنستجرام"؛ لأنه يهدد خصوصيتهم بشكل واضح.

وأشار التقرير إلى أن شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق إنستجرام، بات يسمح حاليًا للمعلنين بإنشاء إعلانات دعائية على حسابات المستخدمين؛ مما يمنحهم إمكانية التحكم في تلك الحسابات وإظهار إعلانات معينة عليها.

وتمنح تلك الأداة أيضًا المؤثرين تحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من قِبَل شركة أو علامة تجارية معينة.

وقالت فيسبوك في منشور حديث: "إنستجرام تطلق تلك الأداة لتمكين المعلنين عبر إنستجرام، من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية، دون الحاجة إلى أخذ إذن صاحب الحساب وتظهر المنشورات بشكل طبيعي على حسابه".

ولكن أشارت فيسبوك إلى أداة التحكم الجديدة مرتبطة بضوابط كبيرة، لا تسمح للمعلنين بالعبث بحسابات المستخدمين.

ولم تحدد فيسبوك ماهية تلك الضوابط التي ستفرضها على إنستجرام، خاصة بعدما بات التحكم متاحًا في يد المعلنين.

وتتضمن إعلانات المحتوى التي يمكن للمعلنين نشرها على حسابات المستخدمين دون إذن منهم، القصص أو العناصر القابلة للنقر، أو الإشارات إلى خدمات أو مواقع، وما إلى ذلك من أمور.منصة التواصل المصور إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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