أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية -
جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها -
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 -
بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب -
في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا -
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
خطيب الحرم المكي: الفساد المالي والإداري يُعَدان سوء استعمال للنفوذ العام -
بالصور.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم -
"لأجلهم" تعقد مؤتمرًا لإطلاق الملتقى الثاني لأسر ذوي الإعاقة -
إمام المسجد النبوي: منهج الإسلام يقوم على الارتقاء بسلوك المذنبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اختتام دورة "الفرز الطبي الكندي" بمجمع الملك عبدالله بجدة

Print
اختتام دورة "الفرز الطبي الكندي" بمجمع الملك عبدالله بجدة اختتام دورة "الفرز الطبي الكندي" بمجمع الملك عبدالله بجدة

اختتام دورة

نفّذ مكتب الرعاية المستقبلية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة، دورة علمية وتدريبية عن الفرز الطبي الكندي لتصنيف الحالات الطارئة، بحضور 40 ممارسًا صحيًّا من خارج وداخل المجمع.

وتناولت الدورة محاضرات علمية لشرح وتوضيح طريقة تصنيف الحالات الطارئة إلى حالات مزمنة ومستقرة كمستوى خامس، وإلى حالات غير طارئة كمستوى رابع، وإلى حالات طارئة كمستوى ثالث، وإلى حالات حرجة كمستوى ثانٍ، وإلى حالات شديدة الخطورة كمستوى أول.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على رفع مستوى الوعي وزيادة المعرفة لدى الممارسين الصحيين العاملين في مسار الرعاية العاجلة لفرز المرضى المراجعين في قسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الصحية لهم بجودة عالية وفي الوقت المناسب لكل حالة من الحالات بناءً على تقيمها، كما تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، والحصول على أعلى مستويات رضا المرضى.مجمع الملك عبدالله الطبي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

جامعة طيبة تعلن عن فتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية وما يعادلها

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

شبكة عيون الإخبارية